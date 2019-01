Les clichés sur le sexe ont-ils un fond de vérité ? 2ème volet

publié le 19/10/2018 à 07:00

Plusieurs idées reçues et croyances limitantes gravitent autour de la thématique de la sexualité : les hommes seraient égoïstes au lit, ils auraient besoin de faire plus souvent l’amour que les femmes, celles-ci ne regarderaient pas de porno, la sexualité lesbienne serait douce, la sexualité gay plus bestiale... D'où viennent ces préjugés ? Sont-ils tous infondés ? Quel est leur impact sur notre éducation sexuelle ?

Invités

- Bénédicte Aubry, rédactrice en chef adjointe de Femme Actuelle Senior

- Damien Mascret, médecin sexologue et journaliste au Figaro Santé

- Jérôme de Verdière, journaliste, humoriste, auteur et animateur de la Revue de Presse sur Paris Première. Auteur de la pièce Un banc pour deux, chaque dimanche à 16h30 au Théâtre du Marais à Paris





- Philippe des Esseintes, journaliste et auteur de Faire l'amour à un homme (Editions First) et Osez le libertinage (Editions La Musardine)

