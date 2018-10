publié le 23/10/2018 à 12:54

Plus d'une femme sur dix a déclaré avoir cédé aux attentes de son partenaire lors du premier rapport sexuel, et près de 2% disent y avoir été forcées, selon l'agence sanitaire Santé publique France qui a lancé mardi 23 octobre une campagne sur le consentement à destination des adolescents. Des chiffres concernant une réalité qu'il faut combattre.



"C'est un objectif important d'aider à faire prendre conscience aux jeunes qui débutent leur vie affective et sexuelle que le fait de pouvoir exprimer, si on est d'accord, si on a envie ou pas, est quelque chose de totalement légitime et complètement normal", explique Nathalie Bajos sociologue à l'Inserm.

"Il est important d'y penser avant d'être confronté à une première expérience sexuelle pour que le rapport s'installe entre deux personnes qui sont consentantes et qui peuvent l'une et l'autre exprimer leurs attentes et celle de leur partenaire", ajoute-t-elle.

Pour cette chercheuse, cette campagne sur le consentement est une forme de prévention des agression sexuelles qui peuvent survenir. Et ce alors que l'âge de la première fois reste stable : 17 ans pour les garçons et 17,5 ans pour les filles.

