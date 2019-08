publié le 24/08/2019 à 08:58

Ce sont les deux plus grosses fautes que nous commettons, le plus souvent sur autoroute. D'abord le clignotant : près de 2 conducteurs sur 3 ne signalent pas leur manœuvre de rabattement après avoir doublé. Mettre son clignotant doit être un réflexe, sinon cela risque de vous jouer des tours.

"On perd l'habitude de le mettre et, un jour où il y a des véhicules derrière, on n'a plus le réflexe. Et puis surtout il peut y avoir une moto dans l'angle mort et qu'on n'avait pas vue", explique Emmanuel Renard de la Prévention Routière.



Et gare au PV. Puisque l'absence de clignotant peut vous coûter 135 euros d'amende et 3 points en moins sur le permis. Et attention, en utilisant votre clignotant, vous avertissez les autres usagers de votre intention de changer de direction, rien d’autre. Actionner le clignotant ne donne aucune priorité.

Rester sur la voie du milieu

Clignotant mais aussi, la voie du milieu : on y reste, alors que celle de droite est libre. On s'y sent bien, on ne bouge pas. Or, on ne se rend absolument pas compte du danger que cela peut provoquer.

"Si vous restez au milieu, ça incite, pour ceux qui vous suivent, à vous dépasser par la droite. Et c'est là que ça devient dangereux, parce que ça créé des zones de conflit et d'inconfort".

Et rester sur la voie du milieu, c'est un PV de 35 euros. Même si dans les faits, peu de personnes se font verbaliser. Pourtant, la mauvaise utilisation des voies est à l'origine d'environ 7% des accidents mortels.