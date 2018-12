publié le 17/12/2018 à 11:58

Cinq morts de moins qu'en 2017. Les routes françaises ont été moins meurtrières en novembre 2018 qu'à la même époque l'an passé. La sécurité routière a en effet observé une légère baisse (1?8%) du nombre de morts avec 267 personnes tuées, contre 272 en 2017.



Un bilan encourageant qui profite tout particulièrement aux piétons, selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Ce léger recul conforte la tendance des douze derniers mois. Ainsi, entre décembre 2017 et novembre 2018, il y a eu 3.248 morts, soit 245 de moins que l'année dernière.

Ce recul permet d'entretenir une tendance à la baisse amorcée en 2017, après trois années consécutives de hausse. Pour poursuivre et tenter d'accentuer cette baisse, le gouvernement a annoncé le 9 janvier un train de mesures, dont notamment la baisse de la limitation de vitesse de 90 km/h à 80 km/h sur les routes secondaires à double sens sans séparateur central. Cette mesure a suscité une vive opposition mais pourrait sauver jusqu'à 400 vies par an, avait estimé le gouvernement.

En revanche, sur les routes d'Outre-mer, 25 personnes ont succombé à un accident en novembre, soit 9 de plus qu'il y a un an. Les plus de 65 ans ont également vu leur mortalité routière bondir sur la même période. Avec plus de 80 décès estimés, c'est la plus forte hausse enregistrée par la sécurité routière depuis huit ans.