Sécurité routière : comment protéger ses enfants en voiture ?

publié le 25/08/2019 à 08:18

À l'occasion des retours de vacances, pensez à bien vérifier que vos enfants soient bien attachés. Il est recommandé de régulièrement jeter un œil sur les fixations des sièges. Des vérifications essentielles, d'autant plus que 2 enfants sur 3 ne sont pas ou sont mal attachés en voiture. Pour les bébés, l'erreur la plus fréquente est de ne pas mettre le siège dos à la route, une technique pourtant très efficace.

"Si on pouvait mettre les adultes dos à la route, on le ferait. C'est une position beaucoup plus protectrice pour les enfants ont une nuque beaucoup plus fragile. On évite, au moment de la décélération, d'avoir la tête qui part en avant et ce qu'on appelle communément le coup du lapin", explique Emmanuel Renard de la Prévention routière.

Et ce système dos à la route est obligatoire jusqu'à l'âge de 15 mois. Ensuite, bien prendre le temps d'attacher le siège à l'arrière. Et surtout, veiller à ce que l'enfant reste sur une siège adapté jusqu'à l'âge de 10 ans, ou s'il mesure moins d'1,35m, sinon il y a un vrai danger.

"Quand l'enfant à la ceinture sur le cou, cela veut dire qu'il n'a pas de rehausseur. S'il n'a pas de rehausseur, la ceinture passe sur son cou, qui est une partie molle et, en cas de choc ou de freinage brutal, ça va cisailler le cou de l'enfant".

Et attention, un seul enfant par siège. À défaut, le conducteur risque 135 euros d'amende.