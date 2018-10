publié le 26/10/2018 à 13:31

Le gouvernement dévoilera la semaine prochaine un ensemble de mesure pour veiller à la sécurité des enseignants et des élèves. Le ministre de l'Intérieur a déjà annoncé ce vendredi 26 octobre, qu'il "n'excluait pas la présence physique des forces de l'ordre" dans les établissements.



La loi interdit pour l’instant la présence de policiers armés au sein des établissements. "Ce serait un changement de dogme car pour l'instant on était plutôt sur des modalités de type intervention à la demande. On peut être assez dubitatif sur l’efficacité potentielle d'une telle mesure au regard des besoins qu'ont les établissements d'une manière générale", explique Philippe Vincent, secrétaire général du SNPDEN, le syndicat national des chefs d'établissement.

Selon une enquête menée par le SNPDEN il y a an, dans les trois quarts des établissements aucun personnel n'a été formé à ces questions de sécurité. "La question est de savoir de quel type de sécurité on parle. Est-ce qu'on est dans des types de sécurisation aux abords des établissements ou aux entrées (...) ou est-ce qu'on est dans la capacité à réagir à un incident qui se produirait à proximité de l'établissement, devant ses portes ou dans ses locaux et qui demanderait une capacité d'action immédiate ?", interroge le secrétaire général.

Favorable à une force de réaction rapide

"Un certain nombre de collègues réagissent, parce qu'ils sont peut-être sous tension, de manière quasi immédiate, ont un référent police ou gendarmerie et puis peut-être certains moins habitués, moins formés, moins réactifs ne sont pas en capacité immédiate d'avoir la réaction appropriée", a-t-il réagi après l'affaire de violence au Havre.



"J'aurais tendance à dire que cette une stratégie ligne Maginot plutôt qu'une défense passive, nous sommes plutôt favorable à une contre-attaque dynamique, y-a-t-il un intérêt à avoir un planton de policiers ou des gendarmes dans un établissement de manière régulière ou faut-il plutôt avoir une capacité de force de réaction rapide qui interviendrait à la demande et en fonction de la situation, on se situe globalement dans la deuxième solution", a affirmé Philippe Vincent.