Le 8 février dernier, On est fait pour s'entendre vous proposait une émission sur les secrets de familles et leurs conséquences. Mais si être celui qui reçoit le secret n'est jamais chose facile, comment faire quand on est, de l'autre côté, détenteur de ce secret ? Existe-t-il une bonne façon pour le révéler ?

Oser révéler un secret est toujours compliqué. D'abord, car les secrets se mettent toujours en place pour de mauvaises raisons, mais aussi, car il y a constamment cette peur de heurter l'autre. "Il ne faut pas que le secret soit levé à n'importe quel moment et n'importe comment, au risque d'avoir un effet dévastateur des deux côtés", estime Yvonne Poncet-Bonissol, psychologue.

Révéler ce secret passe d'abord par accepter qu'on a, auparavant, trahi la personne, en gardant pour nous l'information. "Le gardien de ce secret doit avoir fait la paix avec sa propre conscience, en faire part à un tiers également pour évacuer l'émotion, continue Yvonne Poncet-Bonissol. La clé principale reste l'honnêteté".

L'honnêteté, dans un but commun de libération

Une honnêteté oui, mais en aucun cas sur fond de vengeance. "Il ne faut pas révéler un secret dans le but de faire mal à l'autre et de satisfaire sa propre soif de vengeance", rappelle Juliette Allais, psychanalyste. Il faut tout mettre en œuvre pour que cette révélation soit bénéfique des deux côtés.

Un secret qu'il faut pour certains accepter de garder au risque de blesser l'autre, mais qui peut rapidement se révéler être une véritable prison pour le détenteur. Car, pour la psychanalyste, "On n'est pas toujours responsable d'avoir reçu ce secret, mais si on décide d'en parler à la personne concernée, il faut réfléchir aux implications que ça peut avoir, et l'aborder avec discernement et sans violence".

