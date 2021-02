Secret de famille : peut-on se libérer du poids du passé ?

publié le 08/02/2021 à 11:48

Si surexposer sa vie privée sur les réseaux sociaux semble désormais habituel, les secrets au sein d'une même famille continuent à empoissonner les membres qui se retrouvent muselés. Mais quelles sont les conséquences d'un tel secret ? Peut-on se libérer du poids du passé ?

Découvrir un secret n'est jamais facile, d'autant plus au sein de sa propre famille. Parfois, ces secrets ne nous concernent même pas, et apparaissent des générations avant nous. Pour autant, le poids du silence est toujours aussi fort, et lutter pour s'en débarrasser devient primordial. En commençant par la révélation. "C'est la première étape de la reconstruction. La parole aide à se libérer, même si elle ne fait pas tout", explique Yvonne Poncet-Bonissol, psychologue clinicienne.

Détruire un système, une omerta, qui fonctionnait alors dans le silence le plus total. "On bouleverse quelque chose qui est figée depuis longtemps, et les répercussions peuvent être compliquées à assumer derrière", estime de son côté Juliette Allais, psychanalyste et également invitée de l'émission. Pour autant, ce sont des non-dits qui doivent être brisés afin de retrouver un certain apaisement, trouver pour certains enfin leurs places au sein de leur famille. "On peut également libérer les générations suivantes", ajoute Juliette Allais.

Affronter ce secret, le révéler, en parler, au prix d'une certaine audace. S'emparer d'une histoire qui n'est pas forcément la nôtre et s'affranchir de ce qui musèle une famille pour fouiller le passé. "Il faut se défaire de ces injonctions, et questionner pour pouvoir aller de l'avant et se positionner différemment, insiste Juliette Allais. Il faut toujours le faire dans le respect de l'autre et sans violence, mais c'est une étape importante pour avancer, se sentir libre et vivant".

Invités

- Juliette Allais, psychanalyste Jungienne, psychothérapeute, auteur de '' Se libérer des secrets de famille '' chez Eyrolles.

Se libérer des secrets de famille

- Yvonne Poncet-Bonissol, psychologue clinicienne, auteur de '' Secrets de famille, ces silences qui nous gâchent la vie '' chez Larousse.

Secrets de famille, ces silences qui nous gâchent la vie