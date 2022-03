Famille, amitié, amour : savoir lâcher du lest pour se réconcilier

Le malentendu entre Jacques et ses neveux et nièce

Américo est en couple avec une femme depuis trois mois. Au début tout allait bien. C'est même elle qui l'a séduit. Mais depuis quelques semaines, Américo a le sentiment qu'elle lui ment. De plus, elle ne manifeste plus aucune marque de tendresse. Américo souhaite une explication.

Jean-Jacques a perdu sa sœur et son beau-frère il y a quelques années. Depuis, il n'a plus de nouvelles de ses neveux et nièce. Il semble qu'il y ait eu un malentendu entre eux qui n'a jamais été clarifié. Récemment, la cousine de Jean-Jacques lui a rapporté que sa nièce avait demandé des nouvelles. Un pas vers une réconciliation ?

Mathilde a rencontré un homme sur un site de rencontres. Cet homme est le frère d'un homme qu'elle a fréquenté étant plus jeune. Elle a voulu mettre fin à la rencontre mais il a insisté. Elle lui a dit qu'elle ne souhaitait pas continuer et l'homme l'a très mal pris. Mathilde culpabilise d'avoir rompu.

Raphaël a rencontré une femme qui est devenue son amie. Ils ont passé quelques vacances et faisaient des activités ensemble. Seulement, elle pouvait parfois être autoritaire. Il a décidé de s'éloigner un peu. Puis, après après avoir repris contact, se sont éloignés de nouveau. Raphaël est malgré tout triste et cette relation lui manque.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



