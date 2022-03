De l'amitié à l'emprise

Maël est en couple depuis 14 ans avec sa femme. Ils ont deux jeunes garçons ensemble. Mais en ce moment, Maël ne comprend pas ce qui lui arrive. Sa femme a demandé le divorce alors qu'elle voulait avoir un troisième enfant il y a encore quelques mois. Mais le changement de comportement de sa femme n'est pas récent, elle semble sous l'emprise d'une amie qui est apparue il y a deux ans.

Marie ne sait plus comment faire avec sa fille de 32 ans. Les relations sont très tendues entre les parents et la jeune femme. Et visiblement, c'est Marie qui essuie les colères de cette dernière. Elle n'a ce comportement qu'avec sa famille et avoir une vie professionnelle et sociale beaucoup moins torturée.

Elise a perdu son mari il y a une douzaine d'années. Il consommait de l'alcool mais ne le reconnaissait pas vraiment. Elise lui disait qu'il devait arrêter. Un jour, le mari d'Elise s'est suicidé. Aujourd'hui encore, elle pense que les mots qu'elle lui a prononcé peu de temps avant ont été le déclencheur de son passage à l'acte.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



