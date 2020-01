et AFP

publié le 05/01/2020 à 13:34

Un millier de touristes, pour la plupart britanniques, ont été hébergés en urgence dans la soirée de ce samedi 4 janvier, en Savoie, après l'annulation de leurs vols au départ de Chambéry. Les avions ont été arrêtés au sol en raison de mauvaises conditions climatiques et d'un brouillard persistant, a appris l'AFP auprès des autorités régionales.

Au total, sept vols qui devaient ramener ces vacanciers chez eux ont été annulés. 535 des vacanciers bloqués ont été accueillis au Centre des congrès de la ville d'Aix-les-Bains et y ont passé la nuit après que la préfecture de Savoie eut déclenché à 17h son plan d'accueil hébergement et réquisitionné l'équipement de la commune. Les 450 autres touristes touchés par ces annulations ont été hébergés dans des hôtels du département.

Au total, une vingtaine de bus ont été affrétés pour les acheminer tout au long de la soirée vers Aix-les-Bains. Des agents de la ville, de la police municipale et des bénévoles de la Croix Rouge ont également été mobilisés pour accueillir et orienter les touristes bloqués. "Les passagers vont pouvoir redécoller aujourd'hui depuis les aéroports de Lyon, Grenoble et Genève. Des navettes ont été affrétées pour les prendre en charge ce matin", a indiqué la préfecture de Savoie ce dimanche 5 janvier.