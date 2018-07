publié le 24/02/2017 à 07:11

"La plus grande ferme de France" va ouvrir ses portes. Le 54e Salon de l'Agriculture débute samedi 24 février porte de Versailles à Paris. Cette édition qui s'achèvera le 5 mars prochain devrait accueillir, selon ses organisateurs, entre 620.000 et 650.000 visiteurs, contre 611.000 l'an dernier. Un événement marqué à la fois par la mort de Xavier Beulin, charismatique président de la FNSEA décédé le 19 février dernier, et par l’épidémie de grippe aviaire qui frappe le Sud-Ouest, bastion du foie gras.



Cette année, dans la partie basse-cour, on ne trouvera ni poules, ni dindes, ni canards, seulement des lapins. Cette décision a été prise il y a "une quinzaine de jours" par la Direction sanitaire de la préfecture de Paris.

"Le Salon est toujours un moyen de prendre la température du secteur et cette année, elle est un peu particulière", reconnaît Valérie Le Roy, directrice du Salon International de l' Agriculture. À ces deux "coups durs", s'ajoutent "leurs difficultés quotidiennes, qui sont liées à un certain nombre de choses comme par exemple les mauvaises récoltes de l'été dernier ou les difficultés financières qui en découlent", explique Valérie Le Roy.

#SIA2017 Préparez dès à présent votre visite en balayant le programme complet du salon @Salondelagri ¿¿¿¿¿¿¿¿ https://t.co/yU4COuCZ8d pic.twitter.com/ubedyYdksi — Salon Agriculture (@Salondelagri) 22 février 2017

La précédente édition avait connu une baisse de fréquentation de 11%, qui s'expliquait notamment par le contexte post-attentat dans lequel elle s'était ouverte.



"Ce qu'on a pu constater l'année dernière et on espère que c'est la même chose cette année, c'est que l'affect que portent les Français au Salon fait qu'ils viennent malgré tout, puisque c'est pratiquement 1% de la population française qui vient au Salon", indique Valérie Le Roy.