publié le 20/02/2017 à 08:54

Le prochain salon de l'agriculture, qui se déroulera du samedi 25 février au dimanche 5 mars, quelques semaines avant l'élection présidentielle, sera éminemment politique, selon ses organisateurs, qui s'attendent à voir défiler les candidats de tous les partis, porte de Versailles à Paris.



On est "dans une année électorale. Le salon sera l'occasion d'un grand défilé de tous les candidats et candidates qui voudront dire toute la passion qu'ils ont pour l'agriculture. Après, chacun pourra juger entre la déclaration d'amour et les preuves d'amour", a déclaré le ministre de l'agriculture Stéphane Le Foll. François Hollande, qui s'était fait siffler l'année dernière, n'a pas encore communiqué la date de sa venue.

Pour cette 54e édition du Salon international de l'agriculture, les organisateurs attendent entre 620.000 et 650.000 visiteurs contre 611.000 visiteurs en 2016. Quelque 3.800 animaux seront visibles lors de l'événement, dont 2.600 participeront au concours général. Les finales du concours général agricole, auquel participent plus de 11.000 étudiants et jeunes professionnels en France, ont également lieu dans le cadre du salon.

Fine, la mascotte

Chaque année, le salon se dote d'une mascotte. Pour 2017, c'est Fine qui a été choisie. Agée de 6 ans, c'est une vache de race Bretonne Pie-Noir, originaire de Loire-Atlantique. Sur sa fiche de présentation sur le site officiel du Salon, on peut lire que ses cornes sont "en forme de croissant de couleur blanche avec les pointes sombres".



L'éleveur de Fin s'appelle Cédric Briand. Avec ses deux associés, il dirige depuis 10 ans une exploitation d'une quarantaine de bêtes. Ils vendent le lait de leurs vaches, directement ou sous forme de beurre, de fromages et de crème fraîche. Fine sera à retrouver dans le Pavillon 1 pendant toute la durée du Salon de l'Agriculture.

> Episode 1: #FINE, une égérie bretonne

Infos pratiques

Tarifs :

Plein tarif : 14€

Enfant de 6 à 12 ans : 7€

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.



Accès :

En métro, ligne 12 station Porte de Versailles ou ligne 8 station Balard.



En tramway, s'arrêter à Porte de Versailles sur le T2 ou le T3a.

En bus, vous pouvez prendre le 80 ou le 39.

En voiture, prendre la sortie "Porte de Versailles" sur le périphérique. Des parkings sont situés aux portes C, F et R du parc des expositions.



Pour toutes les infos, le calendrier des animations, la liste des exposants et autres bons plans, pensez à télécharger l'application du SIA.