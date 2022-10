Rokhaya Diallo et Jean-Baptiste Djebbari sont les invités de On refait le Monde avec Eric Brunet et Aurélie Herbemont

Le contrat de prolongation au Paris Saint-Germain, signé par Kylian Mbappé en mai dernier fait couler de l'encre. Les chiffres dévoilés par Le Parisien dimanche 23 octobre ont en tout cas de quoi donner le tournis. À l'issue de ses trois ans de contrat - dont une année optionnelle -, l'attaquant natif de Bondy toucherait quelque 632 millions d'euros avant impôts. Un record qui ne ferait plus de lui le footballeur, mais le sportif le mieux payé de l'Histoire.

Invitée à réagir à cette somme pharamineuse sur RTL, ce lundi 24 octobre, Rokhaya Diallo n'est pas surprise : "Ça ne me choque pas dans la mesure où il y a des disparités de fortunes dans le monde et des gens qui naissent avec des fortunes qu'ils n'ont pas méritées", a commenté la journaliste. "Kylian Mbappé, c'est quelqu'un qui est capable de réaliser des exploits que peu de personnes peuvent faire", a ensuite concédé la militante féministe et antiraciste.

Pour elle, le problème est global et pas uniquement sur les terrains de football : "L'injustice n'est pas sur Kylian Mbappé, c'est le monde tel qu'il est structuré aujourd'hui", a encore expliqué Rokhaya Diallo. Et d'inviter à questionner le fait que "des personnes qui travaillent extrêmement dur gagnent très peu d'argent", tandis que "d'autres qui ne travaillent pas du tout et qui en gagnent beaucoup du fait de leur naissance".

En revanche, Rokhaya Diallo restent sans voix quant à la dépense du club, rappelant que le PSG dépenserait un quart de son budget total dans le salaire du footballeur.

