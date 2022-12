Roissy : pourquoi l’aéroport est-il renommé "Anne-de-Gaulle" ?

L'aéroport francilien de Roissy-Charles-de-Gaulle est rebaptisé aéroport Paris-Anne-de-Gaulle, du nom de la fille handicapée du général de Gaulle, à l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées du 3 décembre, a annoncé vendredi la fondation Anne de Gaulle. Benjamine de Charles et Yvonne de Gaulle, Anne de Gaulle, était porteuse de trisomie 21.

À partir de samedi et pendant une semaine, l'identité visuelle du sixième aéroport mondial va être transformée pour rappeler que "seule la mobilisation de toute la société permettra (...) de créer une société de l'accompagnement" des personnes handicapées pour mieux les intégrer dans la société, explique la fondation dans un communiqué.

Le changement de nom sera visible sur le fronton extérieur des terminaux 2A et 2B et à l'intérieur des terminaux 2E et 2F. Les voyageurs en provenance de pays francophones entendront, en français et en anglais, le message de bienvenue à l'aéroport Paris-Anne-de-Gaulle du personnel navigant d'Air France-KLM.

