Jusqu'à un tiers des vols sont annulés à Paris-Orly et plusieurs aéroports de région sont également touchés. Depuis le début du mouvement social, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a été régulièrement contrainte de demander aux compagnies aériennes de renoncer à une partie de leur programme de vols.

De telles réductions préventives vont se poursuivre tout le week-end et jusqu'au moins mercredi prochain. Cela inclut une nouvelle journée de mobilisation nationale interprofessionnelle prévue par l'intersyndicale, ce mardi 28 mars. Samedi, la DGAC a requis l'annulation de 15% des vols à Orly, deuxième aéroport français par le volume de passagers, et 20% à Marseille-Provence, Bordeaux-Mérignac et Lyon-Saint-Exupéry.

La journée de dimanche s'annonce plus difficile pour les passagers transitant par Orly, où 33% des vols seront annulés, tandis que cette proportion restera de 20% à Lyon et Marseille. Dans ce dernier aéroport, les compagnies devront également annuler 20% de leur programme lundi, tout comme à Paris-Orly le même jour. Mardi et mercredi, ce seront 20% des vols qui seront affectés à Orly, Marseille, Toulouse et Bordeaux, a annoncé vendredi soir la DGAC.



Les vols long-courriers épargnés

Air France a indiqué qu'elle serait en mesure d'assurer "près de 8 vols sur 10 entre Paris-Orly et certains aéroports français" de vendredi à lundi. Ni les vols long-courriers, ni ceux au départ ou à l'arrivée de Paris-Charles de Gaulle ne seront affectés, selon la compagnie qui n'a pas encore communiqué sur les journées de mardi et mercredi.

Elle a toutefois prévenu que "des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas à exclure" et souligné que ses clients "concernés par des vols annulés sont notifiés individuellement". Sa compagnie sœur, la "low-cost" Transavia, spécialisée dans le court et moyen-courrier, a pour sa part annulé près de 60 vols au total de vendredi à samedi. Elle n'a pas encore publié ses prévisions pour les jours suivants.



