publié le 07/01/2020 à 19:29

Comme la CFDT, Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA et négociateur retraites, demande le retrait de l'âge pivot dans le projet de réforme des retraites avant ce vendredi 10 janvier.

"Nous avons pris acte que le Premier ministre avait été plus ouvert et avait répondu à un certain nombre de nos revendications. Par exemple, il a accepté de laisser les partenaires sociaux parler des finances. Mais malheureusement, il n'a toujours pas décidé de retirer l'âge pivot", regrette Dominique Corona.

Or si Édouard Philippe ne se résout pas à enlever l'âge pivot avant ce vendredi, le secrétaire général indique que la bataille n'est pas finie pour les partenaires sociaux : "Nous continuerons auprès des députés de la majorité à nous battre. Aujourd'hui, l'anxiété est partout et la majorité des Français demandent le retrait de l'âge pivot. C'est la seule solution s'il veut apaiser le conflit et que le pays soit plus calme", assure-t-il.

Comme moyen de pression, l'UNSA a donc demandé à ses militants d'interpeller les députés et de continuer à faire pression. "La grève est l'un des moyens mais pas que. De notre côté, nous ne manifesterons pas le 11 janvier mais nous avons des fédérations qui sont en action", indique Dominique Corona.