Retraite : comment estimer le montant et l’âge de départ

La question des retraites est centrale dans les programmes politiques de tous bords. Lors de la dernière présidentielle, les différents candidats avaient chacun et chacune leur vision d'une réforme des retraites. Repousser l'âge de départ, augmenter les pensions, revenir à la retraite à 60 ans, les projets étaient divers avec comme marqueur le moment où un travailleur pourra se retirer à taux plein.

Mais de manière plus pratique, et en attendant le projet de réforme qui est présenté comme la grande bataille de cet automne, comment peut-on savoir quand on pourra quitter le monde du travail, et surtout avec quelle pension ? Pour ce faire, une estimation n'est pas très compliquée à effectuer via la simulation du portail info-retraite.fr. Accessible via le service sécurisé FranceConnect, le portail vous permet de créer votre "Compte retraite" et avoir accès par la suite aux différentes simulations.

Aperçu de la carrière avec les différents travails Crédit : Capture d'écran

Ainsi, toutes vos activités professionnelles, pour lesquelles les employeurs ont cotisé, sont répertoriées.

Résumé de la carrière pour calcul de retraite Crédit : Capture d'écran

Au final, sur cette base, vous aurez une estimation de ce qui pourra être votre âge de départ et votre pension de retraire. Ainsi, il y a une simulation en cas de départ à l'âge légal, à 62 ans, et en cas de départ à 67 ans à taux plein. La différence en terme de montant de la pension est, dans ce cas, abyssale, au regard des statuts actuels. Par ailleurs, toutes les réponses aux questions inhérentes aux méthodes de calcul, aux règles actuelles et celles vous concernant sont ainsi disponibles sur service-public.fr.

Estimation finale de l'âge de départ et de la pension versée Crédit : Capture d'écran

