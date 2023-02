Retrait du permis en cas de conduite sous stupéfiants : "Ce sont des mesures d'actualité", juge un avocat

C'est une proposition choc de Gérald Darmanin après le terrible accident de Pierre Palmade qui a blessé trois personnes grièvement alors qu'il conduisait sous stupéfiants. Le ministre de l'Intérieur souhaite retirer notamment les 12 points du permis à toute personne conduisant sous emprise de la drogue qui serait à l’origine de 20% des accidents mortels de la route en France.

Pour maître Philippe Courtois, avocat spécialisé dans la défense des victimes des accidents de la route, cette mesure est "bonne", mais il s'inquiète que celles-ci "soient des petites mesures en raison de l'actualité" et qu'elles ne s'appliquent pas non plus à l'alcool et aux médicaments.

"Dans notre projet que l'on défend avec les associations de victimes, on espère arriver un taux 0 autorisé" et non 0,5 g/l de sang comme aujourd'hui, indique Me Philippe Courtois. Il souhaite également mettre en place une sanction financière contre les bourreaux. "Je propose qu'une partie de l'indemnisation soit remboursée par le responsable directement à son assurance."

Des affaires qui mettent en lumière la défaillance de la loi

"Depuis un an, deux tragiques affaires ont été médiatisées en raison de leurs acteurs. Elles ont permis de voir qu'il y avait une défaillance de la loi", ajoute l'avocat.

Mais Philippe Courtois estime que tout de même que ces affaires ultra-médiatiques peuvent faire avancer la cause qu'il défend. "Ça a mis en lumière les difficultés de la Justice. Les magistrats ont une telle charge qu'ils ne peuvent pas avoir une telle attention sur tous les dossiers hormis quand c'est médiatisé."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info