Retour à l'école : quel est le calendrier envisagé par le gouvernement ?

Emmanuel Macron l'a annoncé lors de son allocution le 13 avril dernier : les élèves pourront reprendre l'école dès le 11 mai. Une rentrée qui sera étalée sur trois semaines. Mardi 21 avril, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a détaillé les premières pistes envisagées pour un retour "progressif" en classe.

Le 11 mai sera le jour de la prérentrée des enseignants. Dès le lendemain, le 12 mai, ce seront les "grandes sections, les CP et les CM2" qui reprendront les cours, mais "par demi-groupes". "Pas une seule classe n'aura plus de 15 élèves", a souligné Jean-Michel Blanquer.

Une semaine plus tard, le 18 mai, les élèves de sixième et de troisième, de première et de terminale et les ateliers industriels (lycées professionnels) reprendront les cours, toujours en demi-groupe. Enfin, la semaine suivante, celle du 25 mai, tous les autres niveaux seront concernés et reprendront le chemin de l'école.

Cette rentrée demandera cependant une grande organisation car, a précisé Jean-Michel Blanquer, "il n'y aura jamais tous les élèves en même temps à l'école". Il faudra donc composer de nouveaux emplois du temps qui intègrent la notion de petits groupes afin que les élèves puissent travailler en alternance.

Le ministre a proposé un cadre national mais il y aura une grande marge de manoeuvre locale avec d'autres questions à régler pour les collectivités, notamment le transport, la cantine, les internats. Une "forte autonomie" sera laissée "aux établissements dans la manière de faire pour tenir compte d'un certain nombre de réalités", a-t-il précisé.