Retard du train Clermont-Paris : l'adjointe au maire de Clermont dénonce "des usagers pris en otages"

Les passagers du train Corail Intercités n°5982 de 17h37 ce lundi reliant Clermont à Paris, auraient dû arriver Gare de Lyon aux alentours de 22h. Mais ce n'est que vers 4h du matin ce mardi qu'ils ont pu poser le pied sur le sol de la capitale.

En cause : d'abord des sangliers percutés sur la voie, puis une panne électrique près de Fontainebleau. Invitée de RTL Midi, l'adjointe au maire de Clermont-Ferrand, Marion Canales, a dénoncé "des usagers pris en otages" par la SNCF et a appelé le gouvernement et à "prendre ses responsabilités".

"Ce n'est pas la première fois que cela arrive, il y a une exaspération car cela dure depuis des années", a regretté l'adjointe, ajoutant qu'"on ne peut pas laisser notre grand territoire abandonné". Marion Canales met en cause notamment l'état de la ligne qui relie sa commune à Paris : "Cela fait des années qu'on demande des améliorations sur la ligne, il y a des sangliers partout, il faut sécuriser les alentours des voies, et régler les problèmes matériels et humains", a-t-elle affirmé.

"Nous avons une commune aussi grande que celle de Dijon qui, elle, dispose d'une excellente ligne avec des TGV, ce n'est plus possible en 2021 de ne pas préserver et améliorer cette ligne", a-t-elle ajouté. "Tout comme les écoles marseillaises où des millions ont été mis, il faut une solidarité nationale (...) Plus il y aura de retards et de reports, moins la ligne sera fréquentée, il faudra hélas réduire les trains et les gens prendront l'avion ou la voiture", a-t-elle déploré, ajoutant que "le train, c'est l'avenir".