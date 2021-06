publié le 04/06/2021 à 08:31

Jean Birnbaum, journaliste, directeur du Monde des Livres et essayiste, publie Le courage de la nuance où il déplore la "brutalisation" du débat public et fait l'éloge de la modération.

Aujourd'hui, est-ce qu'être modéré, c'est être faible ? "C'est vrai que souvent lorsqu'on dit que quelqu'un est nuancé, on a l'impression qu'on veut dire qu'il est lâche, que c'est un doux rêveur. Et moi, tout mon propos c'est de montrer l'inverse", démarre Jean Birnbaum.

"Dans le brouhaha des évidences, il n'y a rien de plus radical que la nuance et dans cette espèce de bordel, de violence, ambiante, de climat irrespirable et bien quand on essaye de prendre les choses de façon un peu mesurée (...) en tout cas de voir les choses dans leurs contradictions, et bien souvent on fait preuve de bravoure", poursuit-il. "Les réseaux sociaux sont un reflet un peu vénéneux déformant. Ils ne sont pas du tout responsables, mais ils montrent à quel point on est dans un monde difficile et à quel point le clash a remplacé le débat et à quel point on nous demande en permanence d'être rivé à un camp", ajoute l'essayiste en faisant référence à Twitter.

"Je pense que les réseaux sociaux, cette spirale vindicative et de meute montrent bien que lorsqu'on chasse en meute, on prépare un monde sauvage", conclut-il. Plus encore, selon Jean Birnbaum : "Depuis 3-4 ans (sur Twitter, ndlr), il y a quelque chose de plus dur, de beaucoup plus crispé, de vénéneux qui s'est déployé (...) j'ai l'impression que Twitter c'est le royaume des gens qui croient avoir absolument raison".