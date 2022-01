REPORTAGE - Boulogne-sur-Mer : un migrant tchadien prépare désormais les Jeux Olympiques

RTL a décidé ce samedi matin de s'arrêter sur un parcours hors norme, celui d'un migrant tchadien qui prépare désormais les Jeux olympiques en France. Direction Boulogne-sur-Mer à la rencontre d'Ali Barak, 24 ans. Il a quitté le Tchad quand il était adolescent pour rejoindre la France et travaille désormais comme manutentionnaire dans le port de pêche. Dans le même temps, il s'est spécialisé dans la course à pied et prépare désormais les Jeux Olympiques, sans oublier d'où il vient.

Dans son petit appartement du centre ville, Ali Barak a accroché fièrement ses premières médailles qu'il a gagné dans les courses du nord. Des kilomètres, il en a parcouru depuis son départ du Tchad et sa traversée de la Méditerranée. "On a traversé la Libye. Il y avait 300 personnes dans le bateau. 48 heures après, on est arrivé à Lampedusa. Mais après l'école, c'était très, très dur", dit-il.

Toujours souriant, Ali a renoncé à l'idée de rallier l'Angleterre. Il a pu faire des études et travaille désormais dans des ateliers de poisson au port. Après ses débuts dans le foot, le champion de cross Jimmy Gressier le repère. "Il m'a contacté. En 15 mois j'ai gagné toutes les courses locales ici", raconte-t-il.

Ali Barak est devenu vice champion de France du 10 km et il rêve maintenant des JO de Paris. Il en a la capacité, selon son entraîneur. "Sincèrement, c'est un potentiel. Moi, je connais son histoire, je trouve ça courageux. Il cherche vraiment un objectif de long terme", explique-t-il.