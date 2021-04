publié le 26/04/2021 à 09:53

Ce lundi 26 avril marque le retour à l'école pour les élèves de maternelle et de primaire, avec une protocole particulier : un cas de Covid-19 entraînera automatiquement la fermeture de la classe. "C'est essentiel de faire revenir à l'école les enfants", a indiqué Jean-Michel Blanquer ce dimanche sur RTL, alors que bon nombre de parents et d'enseignants sont réticents à cette réouverture.

"L’état d’esprit de la plupart de mes collègues est un sentiment de gâchis", explique ce lundi Karim Bacha sur RTL, directeur d'une école élémentaire à L'Île-Saint-Denis et représentant du SNUipp-FSU. "Trois semaines et demie après le discours d'Emmanuel Macron, nous avons le sentiment qu’elles n’ont absolument pas été mises à profit pour réellement renforcer ce protocole sanitaire", poursuit-il.

"On n'a pas avancé sur la protection des personnels"

Ce protocole, "on sera prêt à le mettre en place, sauf que son efficacité on en doute, vu que la circulation du virus est plus forte aujourd’hui, qu’avant que nous ayons fermé", explique encore Karim Bacha.

"On a le sentiment que ces trois semaines et demie n’ont absolument pas été mises à profit. On n'a pas avancé sur les capteurs de CO2 qui permettent de faciliter l’aération. On n'a pas avancé sur la protection des personnels, que ce soit la vaccination, mais des choses encore plus simples", dénonce-t-il. "Je pense à mes collègues de maternelle par exemple où nous pourrions au moins leur fournir des masques beaucoup plus efficaces de type FFP2".