publié le 06/09/2018 à 06:39

Les placards des enfants aussi débordent. En moyenne, pour chaque enfant, les parents achètent quatre tee-shirts, trois pantalons, deux robes, cinq paires de chaussures, trois pulls et deux manteaux dans l'année.



Le plus gros des achats se fait à la rentrée. Une étude européenne a montré que 170 tonnes de vêtements sont gaspillées à la rentrée scolaire. Car en fait, 10% sont très vite abandonnés - pliés dans un placard, on n'en parle plus ! Et d'une année sur l'autre, la moitié seulement est réutilisée par le même enfant.

Alors dans les familles nombreuses, une grande partie est transmise aux frères et sœurs. Et ça fait partie des nouvelles batailles contre le gaspillage. Des ONG, des associations et des sites Internet permettent de troquer des vêtements, d'acheter ou de vendre d'occasion (My Kids Factory, Vestiaire collective...).

Les invendus ne pourront plus être jetés

Le gouvernement aussi a décidé d'agir dans la feuille de route sur l'économie circulaire. En 2019, les invendus vestimentaires ne pourront plus être jetés ou éliminés. Ils devront être donnés ou recyclés.



Car l'industrie du textile est l'une des plus polluantes au monde. Elle a un impact énorme sur le climat. L'ensemble des vêtements produits sur la planète génère chaque année 1,2 milliard de tonnes de carbone. C'est plus que la pollution lié au transport aérien.



Donc autant préférer l'occasion, quand l'enfant ne met plus les vêtements, les revendre ou les donner. L'Agence de l'environnement (Ademe) a publié un guide très bien fait avec plein d'infos pour savoir comment acheter et quoi en faire.