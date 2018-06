L'industrie du textile génère chaque année 1,2 milliard de tonnes de carbone

publié le 04/06/2018 à 06:14

Quel est le rapport entre la jolie chemise que vous portez aujourd'hui et la météo bizarre de ce derniers temps ? Et bien la fabrication du textile a un impact énorme sur le climat. L'ensemble des vêtements produits sur la planète génère chaque année 1,2 milliard de tonnes de carbone. C'est plus que la pollution liée au transport aérien.



Et la mode change tellement vite que les cargaisons d'Asie ne prennent plus le bateau, mais l'avion. Donc le vêtement ça pollue. Devant la mairie de Paris, pendant le Forum de la météo (jusqu'au mardi 5 juin), des spécialistes de l'Ademe conseillent les consommateurs.

D'abord il faut lire les étiquettes. Il faut choisir les écolabels (Ecocert, Demeter), préférer plutôt du coton bio (parce que la culture du coton est un gouffre à pesticides). Il y a aussi des marques qui ont des démarches plus durables, qui s'engagent.

Donnez ou vendez vos vieux vêtements

Et puis l'Ademe conseille de plus en plus de donner une seconde vie aux vêtements. Mettez-vous devant votre armoire. Combien avez-vous de pulls et de pantalons que vous n'avez pas mis depuis de mois ? Et bien vous les donnez ou vous les vendez sur Le Bon Coin, sur My Kids Factory ou sur Vestiaire collective, surtout si vous êtes du genre fashion victim à ne mettre qu'une ou deux fois un vêtement.



On achète aujourd'hui 60% de vêtements en plus qu'il y a quinze ans par personne, ce qui fait 60% de déchets en plus. Seulement un tiers est réutilisé ou recyclé...