Rennes : un SDF hérite de 100.000 euros grâce à la pugnacité de généalogistes

Il vivait dans la rue alors qu'un héritage l'attendait. Des généalogistes professionnels d'Argentré, en Mayenne, ont retrouvé, il y a quelques années, un sans domicile fixe à Rennes afin qu'il touche son héritage de 100.000 euros, produit de la vente de la maison familiale.

Comme le rapporte Ouest France mardi 25 janvier, l'étude généalogique Audibert-Ladurée, spécialisée dans la recherche généalogique successorale et familiale, avait été contactée par un notaire il y a un peu plus de cinq ans. Son client décédé les avait mandatés pour retrouver ses héritiers.

Les deux filles (une sœur et une demi-sœur) du défunt ont été retrouvées sans peine, mais le fils manquait à l'appel. Les généalogistes ont alors engagé une enquête de près de dix mois, "un travail de détective". "C’était un contexte familial complexe, sur fond de brutalités. Le fils a quitté le domicile dès qu’il a pu et s’est marginalisé", explique au quotidien David Audibert, docteur en histoire moderne et généalogiste successoral.

Peu intéressé par l'argent

À force de pugnacité et de kilomètres arpentés, ils réussissent à le retrouver à Rennes. C'est donc les généalogistes qui ont dû lui annoncer la mort de son père. "L’argent ne l’intéressait pas du tout, il voulait davantage des nouvelles de sa famille", raconte David Audibert.

Alors qu'il s'était marginalisé en raison de ses relations avec son père, "c'est finalement le décès de celui-ci qui va lui permettre un redémarrage dans la vie", commente son collègue Jean-René Ladurée qui a raconté cette histoire à France Bleu Mayenne et dans l’émission Slam, diffusée sur France 2.

Un redémarrage dont les généalogistes ne savent rien. France Bleu précise qu'ils n’ont pas eu de nouvelles de l'héritier depuis la réception de son héritage.