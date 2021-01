Séparé de sa fille depuis 14 ans, un SDF la retrouve grâce à Facebook

publié le 19/01/2021 à 03:51

Patrice Perez, 64 ans, à la rue depuis trente ans, a pu retrouver sa fille grâce à deux amies, Christelle et Virginie, rencontrées dans le village de Lesparre-Médoc en Gironde. Patrice n'avait pas revu sa fille Aurore, âgée de 26 ans, depuis 14 ans.

C'est Christelle qui a fait la connaissance de Patrice en premier. Elle l'a croisé à Lesparre-Médoc le lundi 11 janvier. Elle a échangé un sourire et quelques mots avec lui, comprenant vite qu'il était désorienté. Il se croyait à Bordeaux, comme elle l'a expliqué dans L'Est Républicain.

Avec l'aide de son amie Virginie, elle a contacté le 115 à Bordeaux puis l'aide sociale, parvenant à faire héberger Patrice en urgence à l'hôtel. Les deux bienfaitrices ont aussi lancé en parallèle une cagnotte Leetchi, qui a atteint près de 1.000 euros en quelques heures, pour soutenir le sexagénaire et financer les nuits d'hôtel en attendant de trouver mieux.

En discutant plus amplement avec Patrice, Christelle et Virginie ont vite appris qu'il avait une fille qu'il n'avait pas vu depuis plus de dix ans. Après s'être battues pour lui trouver un hébergement, les deux femmes ont alors décidé de tout faire pour réunir Patrice et Aurore.

La magie des réseaux sociaux a opéré

Christelle a donc posté un avis de recherche sur Facebook avec le peu d'informations dont elle disposait, comme les dates et lieux de naissance de Patrice et Aurore. Un miracle s'est produit : deux heures après, un internaute a envoyé le numéro de téléphone d'Aurore.

Christelle a rapidement établi le contact et découvert qu'Aurore, qui habite à Nancy, recherchait aussi son père depuis toutes ces années. "J'avais appelé toutes les mairies mais je n'avais aucune réponse. J'étais très émue. J'étais une adolescente. Je suis une jeune femme. Il y a beaucoup de choses à rattraper", a raconté la jeune femme à France 3 Grand-Est.

Grâce à la cagnotte Leetchi, Christelle, Virginie et Patrick ont pu se payer chacun un billet de train pour Nancy. Et c'est avec beaucoup d'émotion que les retrouvailles ont eu lieu sur le quai de la gare à Nancy dimanche 17 janvier. Pour Aurore, plus questions de lâcher son père : "Après 14 ans, on ne sait pas comment se dire les choses. Mais on va y arriver." Comme un cadeau de Noël en retard, Patrice a aussi appris ce jour-là qu'il était grand-père de deux petites filles.