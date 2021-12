Rencontres : se sentir prisonnier de son image

Delphine a une amie très proche qui est en train de vivre difficilement une rupture sentimentale. Elle souhaiterait soutenir son amie mais a peur de tenir des propos maladroits. Delphine a, par exemple, fait face à une réaction hostile de la part de son amie lorsqu'elle a critiqué son ex.

Christine s'est énormément occupée de son mari en proie à de graves problèmes de santé. Depuis 2 mois, il a été hospitalisé et reviendra surement pas à la maison, n'étant plus assez autonome. Christine se retrouve seule chez elle du jour au lendemain et ressent un grand vide.

Betty s'est séparée l'année dernière de son compagnon. Elle a fait beaucoup de rencontres par le biais d'internet et a constaté qu'on avait toujours le même regard sur elle. Betty souhaite se détacher de cette image qu'elle renvoie et aspire a des rencontres plus profondes.

Sabine vient de rencontrer un homme avec lequel elle s'entend très bien. Elle se projetait déjà un peu avec lui. Mais on vient de lui annoncer qu'il souffrait de bipolarité. Pour Sabine, ceci est très flou et se demande si elle doit s'engager dans la relation ou non.

Seule depuis le décès de son mari et amoureuse des animaux, Eva garde les chiens et chats d'amis durant la période des fêtes.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

