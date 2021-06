Rencontres : ne pas s'emballer trop vite

publié le 08/06/2021 à 01:47

Depuis 3 semaines, Agnès discute avec un homme sur un réseau social. Aujourd'hui, une femme l'a appelée en lui disant de ne "pas toucher son mec". Elle se demande si cet homme ne serait pas un escroc.

Monique, 76 ans, est en maison de retraite depuis 8 ans. Elle y a rencontré un homme de 90 ans avec lequel elle vit une histoire d'amour. Elle est très heureuse mais culpabilise un peu de ne pas être divorcée.

La fille de Brigitte est en train de se séparer. Brigitte ne sait pas sur quel pied danser. Sa fille lui reproche de ne pas appeler. Mais elle n'ose pas appeler car elle a le sentiment de déranger. Comment régler ce problème de communication ?

Julien entretien une relation à distance avec une femme ayant 25 ans de plus que lui. Il s'inquiète énormément en ce moment car elle est à l'hôpital.

Christelle se sent seule depuis longtemps. Elle constate surtout que ses dernière histoires ont été des échecs et qu'elle s'emballe trop vite lorsqu'elle rencontre quelqu'un. Christelle en arrive au point de ne plus vouloir tomber du tout amoureuse pour pouvoir se protéger.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

