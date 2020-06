Rencontres : clarifier ses attentes

publié le 23/06/2020 à 01:47

Cerise est intervenue à l'antenne fin avril pour parler des rencontres sur internet. Les dernières rencontres n'ont pas abouties. Elle voudrait trouver un homme pour vivre une relation sérieuse mais rencontre toujours des hommes qui ne vont pas bien.

Charlotte a rencontré un homme alors qu'il était en couple. Aujourd'hui, ils sont ensemble pour de bon mais il refuse de l'accueillir chez lui. Charlotte ne comprend pas pourquoi, sachant qu'il s'investit dans la relation.

Cathy a eu une relation platonique avec une femme il y a plusieurs années. Elle a revu cette femme et est allée la retrouver à la sortie de son travail. Malgré la réaction de cette femme, Cathy se demande si elle peut avoir encore de l'espoir.

Michel est déficient visuel depuis qu'il a 2 ans à cause d'une maladie génétique. Marié et assez dépendant, il a perdu son travail en établissement spécialisé car il était trop fatigué. Le handicap qui ne lui laisse pas de répit, le manque d'aide de la part de son travail et de la société... Michel est un peu désabusé.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Références citées à l'antenne :

- Association des accidentés de la vie : La FNATH agit pour défendre individuellement et collectivement les personnes accidentées, malades et handicapées, ainsi que leurs familles.

www.fnath.org et par téléphone 04 77 49 42 42

- Association Valentin Haüy : Aide aux personnes déficientes visuelles

www.avh.asso.fr et par téléphone au 01 44 49 27 27

