Religion : que fêtent les juifs lors de Pourim ?

Pourim approche à grand pas. Dans la soirée du lundi 6 mars débutera un jour de fête tout particulier pour les juifs, ce qui correspond au 14 du mois de Adar d'après le calendrier hébraïque. Selon la croyance, cette célébration doit commencer la veille au coucher du soleil et se poursuivra jusqu'au lendemain. À cette occasion, un grand repas festif réunis les proches et la famille, et les enfants se parent de leur meilleur déguisement. Il est aussi coutume de faire des dons d'argent à des pauvres, et d'échanger de la nourriture.

À l'occasion de Pourim, le livre d'Esther est lu lors de la prière car cette partie spécifique de la Bible raconte l'événement célébré. Au IVe siècle, les juifs étaient sujets de l'Empire perse lorsque le roi Assuréus a épousé Esther, une jeune juive qui a caché son origine. Toutefois, le conseiller du roi, Haman, persécutait les juifs et avait fait promulguer un décret royal ordonnant leur extermination. Cet antagoniste a depuis donné son nom à un met dégusté lors de Pourim, les oreilles d'Haman et les enfants se déguisent pour rappeler le geste de dissimulation de la reine.

La reine Esther, après avoir prescrit trois jours de jeûne, révéla son identité juive à son époux lors d'un festin en vue de sauver son peuple. Suite à cet acte de bravoure, un nouveau décret fut promulgué, donnant le droit aux juifs de se défendre contre leurs agresseurs. Ils vainquirent, et fêtèrent leur victoire le lendemain, le 14 Adar. Depuis, les pratiquants du judaïsme commémorent dans la joie chaque année lors de Pourim.

