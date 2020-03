Relation mère-fils : comment garder la bonne distance ?

publié le 05/03/2020 à 01:54

Après vingt ans de mariage, Sarah a décidé de mettre un terme à son union. Le manque de communication au sein de son couple lui pesait trop. Aujourd'hui, Sarah culpabilise de se sentir "zen", par rapport à cette décision, et songe notamment à ses enfants, et aux conséquences que ce divorce pourrait engendrer.

Suite à un divorce compliqué, Sylvie a dû faire face à d'énormes difficultés matérielles. Aujourd'hui, elle remonte courageusement la pente, et commence à envisager l'avenir sereinement.

Mère de trois fils, Leïla a conscience d'avoir une relation particulière avec l'aîné. Lors de son divorce, ce fils a pris la place du père. Aujourd'hui âgé de quarante deux ans, il n'en finit pas de régler ses comptes avec ce père absent, aujourd'hui décédé. Leïla ne sait plus comment réagir face à ses reproches.

Nadia est atteinte de DMLA depuis deux ans. Cela a fait basculer tous ses repères. Nadia s'est retrouvée du jour au lendemain à la retraite. Elle ne peut plus sortir sans l'aide de ses fils. Elle, qui a toujours été très active et dynamique, se retrouve dans un profond isolement, et une grande détresse morale.

Sylvie, Mireille, et Marie ont immédiatement voulu réagir pour la soutenir et la réconforter.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

ou depuis la Belgique au 02.337.60.80 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur caroline.dublanche@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook