publié le 14/09/2018 à 06:59

Le nombre de morts sur les routes a encore baissé en août, de -15,5% par rapport à la même période l'an dernier. La tendance se confirme donc pour le quatrième mois d'affilée. Le gouvernement veut y voir un début d'effet des 80km/h. Il y a aussi la présence des radars, de plus en plus nombreux et performants. Ils ont flashé plus de 26 millions de fois en 2017, soit une hausse de 2% en un an.



Cette hausse s'explique d'abord par la mise en service de nouvelles cabines plus efficaces. Ainsi, 72 radars chantier ont vu le jour, tout comme 32 radars dits "discriminants" capable de faire la distinction entre les poids lourds et les voitures. À cela s'ajoute la dénonciation des salariés par leur patron ou encore l'envoi des PV à davantage de conducteurs européens.

Autre raison de moins en moins de photos terminent à la poubelle pour cause de prise de vue floue par exemple ou de plaques illisibles. Ainsi, les poursuites sont en hausse de 6%.

