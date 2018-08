publié le 30/08/2018 à 12:35

Après le drame de Gênes, les Français s’interrogent sur la possibilité d'une telle catastrophe dans le pays. Il y a des alertes : un important volet infrastructures est prévu dans la loi mobilité de l'automne. Christian Tridon, président du syndicat des entrepreneurs spécialistes de travaux et renforcement de structures (STRRES), s'exprime sur le sujet au micro de RTL.



"La gestion de nos ponts est en devenir", affirme-t-il", "il n'y a pas à créer de panique, les ponts modernes sont des ouvrages sophistiqués et méritent de la surveillance et de l'entretien". Selon lui "l'accident de Gênes a mis en évidence la fragilité de ces structures".



Le bilan de l'effondrement d'un pont autoroutier à Gênes s'élève officiellement à 43 morts, selon les secouristes italiens. En France, "nous avons 200.000 ouvrages (ponts) et ils ne sont pas tous en bonne santé", affirme Christian Tridon, "je n'ai pas peur de dire qu'on ne va pas voir l'état d'un gros tiers de ces ponts".