Réchauffement climatique : avons-nous raison d’avoir peur ?

publié le 28/01/2020

Des températures qui grimpent, des incendies ravageurs, des tempêtes et des cyclones de plus en plus puissants... Les effets du changement climatique font la Une de l'actualité et inquiètent. D'ailleurs, l'ONU a annoncé que nous devions nous attendre, en 2020, à "beaucoup de phénomènes météorologiques extrêmes". Avons-nous raison d’avoir peur ? En quoi notre vie quotidienne va-t-elle changer ? Certains d’entre nous devront-ils déménager ? Qu’aurons-nous dans notre assiette dans 5, 10 ou 20 ans ? Comment travailleront ceux quoi dépendent des saisons ? Et si notre anxiété nous donnait l’impulsion d’agir à notre tout petit niveau ?

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ?

Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

Invité.e.s

- Sébastien Bohler, rédacteur en chef de Cerveau & Psycho et docteur en neurobiologie. Auteur de Le Bug Humain (Editions Robet Laffont)



- Pierre Cannet, responsable climat du WWF France



- Joseph Agostini, psychologue clinicien

