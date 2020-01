Avons-nous vraiment besoin de nous reconnecter à la nature ?

publié le 03/01/2020 à 07:00

Apprendre à savourer les paysages qui nous entourent chaque jour, à être plus en harmonie et à se réapproprier la nature... Voilà ce que beaucoup appellent à faire dans un monde qui semble s'éloigner de plus en plus de cette nature.

Mais dans le monde d'aujourd'hui, que signifie "se reconnecter à la nature" ? Comment peut-on parvenir à cet objectif ? Est-ce encore réalisable ? Et si oui, est-ce que cela fait vraiment partie de nos besoins les plus primordiaux ?

- Ismaël Khelifa, auteur, journaliste. Animateur de l'émission Échappées belles (tous les samedis à 20h50 sur France 5 et diffusée également sur France 3). Il est aussi président de l'association For My Planet- écologie et citoyenneté.



- Yann Peucat, auteur et photographe