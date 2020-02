RATP, SNCF : les prévisions pour la grève du 20 février

publié le 20/02/2020 à 10:17

Les Français sont appelés à se mobiliser une nouvelle fois contre la réforme des retraites ce jeudi 20 février, à l'occasion d'une journée de manifestation et de grève générale et nationale.

Après une très forte grève dans les transports en commun, qui a duré plus d'un mois, les prévisions de trafic sont quasiment normales pour cette dixième journée de mobilisation. Les lignes 1, 2, 3, 3bis, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 du métro parisien rouleront normalement. Surveillez cependant vos déplacements cet après-midi, une manifestation est prévue de Montparnasse à Place d'Italie. Certaines stations de métro seront possiblement fermées.

Le tramway et le RER fonctionneront, eux aussi, normalement, à l'exception du RER D où le trafic sera perturbé avec des horaires modifiés entre Paris et Creil, Paris et Melun et Paris et Corbeil.

Enfin, certaines lignes du Transilien seront perturbées. Il n'y aura aucun train entre Pontoise et Creil sur la ligne K et sur la ligne H dans les deux sens. Des bus de remplacement vont être mis à disposition.

Les TER perturbés

Côté SNCF, ce sont les TER qui verront leurs lignes perturbées. En Bretagne, les lignes sont adaptées sur le trajet Quimper-Brest, idem en Nouvelle-Aquitaine. En Occitanie, aucun train ne circulera sur la ligne du Train Jaune. Les lignes TER seront également perturbées en Auvergne-Rhône Alpes, en Bourgogne-Franche-Comté, en Centre-Val de Loire, dans les Hauts-de-France, en Normandie, dans le Pays de la Loire, et en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Les TGV, eux, ont prévu de circuler normalement.