RATP : le pass Navigo Liberté + disponible dès ce mercredi

publié le 13/11/2019 à 17:02

La RATP poursuit sa révolution des titres de transports. Après le ticket de métro sur smartphone, voici le nouveau pass Navigo Liberté +. Testé sur près de 3.000 utilisateurs, il est proposé au grand public à partir de ce mercredi 13 novembre.

Contrairement au pass Navigo qui se base sur un forfait journalier, hebdomadaire ou annuel, le Navigo Liberté + ne s'utilise que de manière ponctuelle et s'adresse aux utilisateurs familiers du ticket de métro. Le principe ?

Relier son RIB (relevé d'identité bancaire) à son compte Navigo grâce à un portail internet et choisir quelle somme créditer sur son compte. Ensuite, dès que le pass s'active sur les bornes de métro, de bus ou de RER, la somme est directement débitée du montant du titre de transport (1,49 euros).

L'utilisateur est prélevé à la fin de chaque mois et peut, à tout moment sur le site, voir où en sont ses trajets et consulter ses factures. Sans engagement, le contrat est résiliable à tout moment et sans frais.

Où s'utilise le pass ?

Le Navigo Liberté + permet de voyager dans le métro, dans le RER dans Paris (zone 1), dans pratiquement tous les bus (sauf quelques lignes de noctilien, précise la RATP), sur les lignes OrlyBus et RoissyBus, sur les lignes de Tram et Tzen ainsi que sur le funiculaire de Montmartre.

Enfin, grande nouveauté, le programme permet de faire des correspondances entre différents modes de transports (du RER au métro, par exemple) gratuitement durant 1h30. Avec ce nouveau pass Navigo, la fin du ticket de métro en carton se dessine.