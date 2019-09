publié le 25/09/2019 à 18:29

Depuis ce mercredi, il est possible pour les usagers des différents transports parisiens d'acheter leurs titres de transport depuis leur smartphone.

Pour encourager la population à utiliser cette nouvelle fonctionnalité, plutôt que les traditionnels tickets, Valérie Pécresse a annoncé qu'à partir du premier novembre, le carnet de dix tickets magnétiques coûtera 16,90 euros, au lieu de 14,90, soit une augmentation de deux euros.

La présidente du conseil général d'Île-de-France s'est exprimé dans Le Parisien. "Cette hausse de 2 euros, c'est pour inciter à passer au numérique" a-t-elle déclaré avant de vanter la réussite de la carte Navigo Easy : "Nous avons lancé la carte Navigo Easy, qui coûte 2 euros à l'achat, en juin dernier, et c'est un très gros succès : on en a vendu 200 000 exemplaires. Elle permet toujours de charger des carnets de tickets à 14,90 euros. On veut accélérer la transition vers ces cartes, il leur fallait un avantage tarifaire. C'est aussi pour une raison écologique. Nous voulons éviter ces milliers de tickets par terre qui mettent un an à se décomposer."