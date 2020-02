Ramadan 2020 : quand débutera-t-il cette année?

publié le 22/02/2020 à 18:22

Si le Conseil théologique musulman de France (CTMF) n'a pas encore donné ses prévisions pour le début du ramadan 2020, plusieurs astronomes spécialisés, dont Ibrahim Al Jarwan, membre de l’Union Arabe de l’Astronomie et des Sciences Spatiales ou l’astronome Hicham El Aissaoui, ont d'ores et déjà annoncé les leurs. Selon eux, le Ramadan devrait avoir lieu aux alentours du 25 avril 2020.

De son côté, le site spécialisé sur l'actualité islamique en France Al-Kanz annonce la date du 23 février. Ces dates ne peuvent pas être calculées de façon précise à l'avance, et sont donc encore susceptibles de varier. Le calendrier musulman étant basé sur les cycles lunaires, comportant 29 à 30 jours par mois, le début et la fin du jeûne dépendent de l'observation du croissant de Lune. Différentes méthodes de calculs sont employées : l'une est basée sur des calculs astronomiques, et l'autre sur l'observation de la Lune à l’œil nu.

Le jeûne durera donc un cycle lunaire - soit environ un mois - et le même rituel sera observé au bout du 29e jour pour déterminer la date de fin du Ramadan. Pendant ce mois, les jeûneurs ne pourront ni boire, ni manger, ni fumer ou avoir de rapports sexuels du lever au coucher du soleil.