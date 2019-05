publié le 04/05/2019 à 19:58

La date officielle est dorénavant connue. Le ramadan commencera lundi 6 mai en France, a annoncé le Conseil français du culte musulman (CFCM) ce samedi 4 mai, lors d'une cérémonie de fixation du début de ce mois de jeûne, de partage et de prière.



Comme le croissant de la nouvelle lune n'était pas visible samedi, le ramadan débutera lundi, selon le CFCM, qui a fait sienne l'observation lunaire privilégiée par une majorité de fidèles. Les partisans du calcul astronomique à l'avance tablaient depuis longtemps, comme l'ont souligné certains participants, sur un début de ramadan lundi.

Le ramadan s'achève par l'Aïd el-Fitr, la "fête de la rupture du jeûne", qui devra aussi être fixée par une "nuit du doute" début juin.

Durant le ramadan, un des piliers de l'islam, les croyants sont invités à s'abstenir de boire, de manger et d'avoir des relations sexuelles, de l'aube - dès que l'on peut "distinguer un fil blanc d'un fil noir" dit le Coran - jusqu'au coucher du soleil.



Le jeûne est prescrit aux musulmans pubères, mais des dispenses sont prévues pour les voyageurs, les malades, les personnes âgées, les femmes enceintes ou venant d'accoucher. Des compensations sont possibles pour les personnes empêchées ou dispensées (jeûne effectué ultérieurement, dons aux nécessiteux...)



La France compte entre cinq et six millions de musulmans pratiquants et non-pratiquants, selon les dernières études sur le sujet (Pew Research Center, institut Montaigne, Insee, Ined), ce qui fait de l'islam la deuxième religion du pays. Et fait de la communauté musulmane française la première communauté musulmane en Europe.