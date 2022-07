Qui est "Major Gérald", l'influenceur star de l'armée française

Voici un domaine où ce type de promotion n’était pas attendu. Pourtant, depuis trois ans, "Major Gerald" est devenu le visage d’internet de la légion étrangère. Cet officier originaire de Biarritz et issu d’une famille de militaires, propose dans ces vidéos de nombreux tutoriels sportifs comme : comment grimper à la corde, l’entraînement aux tractions, le parcours du combattant ou encore des parcours nautiques. Son but : renvoyer "une image plus accessible de la Légion". Ses tutoriels ont déjà été visionnés entre 100.000 et 900.000 fois sur la chaîne YouTube de la Légion étrangère.

Il a offert à ce corps de l’armée une image alternative qui fonctionne et séduit.

"Les gens me reconnaissent dans la rue, on m'interpelle, on me demande des photos", s'amuse ainsi Gérald Michiara, officier des sports au premier régiment étranger d'Aubagne. Pour le défilé militaire du 14 juillet à Paris, il animera même un parcours d’obstacle aux Invalides.

Mais derrière les tutoriels, ses vidéos ont aussi pour vocation d'encourager l’engagement et le recrutement de nouvelles recrues. Une vidéo diffusée en février 2021 et consacrée à l’engagement au sein de la Légion étrangère, avait même atteint plus de deux millions de vues.

"L'objectif des vidéos, c'était de dynamiser la chaîne YouTube de la Légion et de générer du recrutement, il a été rempli. Quand les candidats s'engagent, il y a un formulaire à remplir et ils doivent notamment dire comment ils ont connu la Légion. L'année dernière, huit candidats sur dix ont répondu "Major Gérald".

