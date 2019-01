Quels sont les accidents sexuels les plus courants ?

On est fait pour s'entendre du 26 octobre 2018

publié le 26/10/2018 à 07:00

En matière de sexualité, certaines personnes font preuve d'une imagination débordante qui peut les conduire aux urgences... Objets incongrus coincés dans des endroits plus qu'intimes, blessures liées à des positions ou situation cocasses...: les médecins sont parfois confrontés à bien des surprises ! Si les anecdotes ne manquent pas et sont majoritairement désopilantes, l'issue peut être dramatique. Quelles sont les situations les plus fréquentes ? Comment éviter d'en garder un mauvais souvenir ?

Invités

- Dr Pierre Desvaux, andrologue et sexologue, Président du Syndicat National des Médecins Sexologue

- Stéphane Rose, journaliste, auteur de Laurent Gerra, et chroniqueur dans "A la bonne heure" sur RTL, auteur de Les perles des urgences du sexe (Editions La Musardine)

- Julia Palombe, chanteuse, comédienne et auteur de Au lit citoyens ! Le manifeste contre la société de la mal-baise (Editions Blanche)



