Mon chat a les yeux sales, comment le soigner ?

Plusieurs raisons peuvent expliquer que votre chat a les yeux sales :

Comment bien nettoyer les yeux de son chat ?

Pour enlever les petites croûtes collées, on utilise une compresse imbibée d'eau tiède qui va les ramollir doucement. On ne cherche pas à les arracher au risque de léser la peau très fine à cet endroit là. On nettoie aussi les trainées lacrymales car cela peut être le siège d’une prolifération de bactéries ou de levures. Le risque est que cela macère en dessous.

Pour un nettoyage régulier de l’œil et du coin de l’œil, vous pouvez utiliser un flacon de nettoyant physiologique, pour chat/chien, que vous passez à l’aide d’une compresse (et non d’un morceau de coton qui pourrait laisser des micro-fibres irritantes). Il existe aussi des lingettes spécialement conçues pour le contour de l’œil. Souvent la composition a des vertus apaisantes et décongestionnantes. Quand on veut vraiment "rincer" l’œil, on privilégiera des dosettes de serum physiologique à usage unique.



La fréquence de nettoyage idéale est de 2 fois par semaine si un chat sensible, voire tous les jours si un persan par exemple !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info