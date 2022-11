"Quelle époque" : pour Philippe Caverivière, la "COP27 va servir à que dalle"

Voilà une semaine que la COP27 s'est ouverte à Charm el-Cheikh en Égypte. Cette réunion des Nations Unies pour le climat doit permettre à tous les États de prendre des dispositions pour mener à bien la transition écologique.

Mais pour Philippe Caverivière, cette conférence ne va pas servir à grand-chose. "Autant les 26 premières étaient pas très utiles, autant celle-là, on sent qu'elle va servir à que dalle", lance l'humoriste sur le plateau de Quelle époque sur France 2. "De toute façon, on n'a plus besoin de la COP, car la planète a été sauvée par Léa Salamé", affirme Philippe Caverivière.

Présent en début de semaine Emmanuel Macron à la COP27, Emmanuel Macron s'est voulu ambitieux pour le climat. Cependant, pour Philippe Caverivière, "Emmanuel Macron est autant intéressé par l'écologie que Gérard Larcher par le nutri-score de ses rillettes. Il en a clairement rien à foutre".

