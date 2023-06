"Quelle époque !" - Attaque à Annecy : "Les jeunes parents ont une bonne excuse pour ne plus se taper le parc", selon Caverivière

Dans l'émission Quelle époque!, diffusée samedi 17 juin sur France 2, Philippe Caverivière est revenu sur l'attaque au couteau à Annecy, qui a fait six blessés, dont quatre jeunes enfants âgés de 24 à 36 mois, le 8 juin dernier. L'assaillant a déclaré être syrien, né en 1991 et était demandeur d'asile depuis novembre dernier après avoir été réfugié en Suède.

"La France reste un pays d'accueil et c'est notre grande fierté sauf si votre projet est de faire de l'acupuncture bénévole sur nos bébés dans les parcs. Là, on va gronder", a lâché l'humoriste. Et de poursuivre : "Ils vont bien. Tout le monde va bien. On peut faire des vannes."

Ce dernier a même trouvé "un point positif" à cet horrible fait divers : "Les jeunes parents ont une bonne excuse pour ne plus se taper le parc pendant deux heures. Au parc, tu vois ton gamin qui tombe sur le côté du toboggan. Il bouffe du sable en plus. Et toi, tu es là et tu te dis : est-ce qu'il va être un grand aventurier ou est-il totalement con? "

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info