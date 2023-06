VIDÉO - Philippe Caverivière : sa déclaration d'amour à Marseille

Alors que Marseille doit faire face à toujours plus de fusillades et règlement de compte, Philippe Caverivière en a profité ce vendredi pour déclarer sa flemme à la cité phocéenne. "On aime Marseille ici, tiens d’ailleurs, qui fait le Vélodrome le 23 septembre prochain ? Pas Céline Dion, pas Johnny, non c’est le Pape François ! Mon conseil santé dans la cité phocéenne : soutane en kevlar, calotte par balles, et vu qu’il a 86 ans et le colon taquin, le sphincter farceur, couche triple épaisseur, car le danger peut aussi venir de l’intérieur", dit-il.

Élisabeth Borne était jeudi en déplacement dans la Vienne pour présenter un plan "France ruralités" qui doit permettre de désenclaver certaines campagnes. La Première ministre souhaite offrir aux ruraux, "les mêmes opportunités qu’en ville", "car rendez-vous compte, ces pauvres bougres n’ont jamais connu la douce sensation d’être bloqué 2h sur la ligne 4 du métro parisien, ce bonheur ultime de suffoquer sous 40 degrés, en écoutant le doux hurlement d’un nourrisson, le nez coincé sous l’aisselle sucrée/salée d’un voyageur allergique à l’élément aqueux", dit l'humoriste.

"Pour redynamiser les villages, il faut des commerces essentiels : alors un commerce essentiel c’est quoi ? Eh bien ça dépend un peu des consommateurs. Yves Calvi par exemple vous dira qu’un maraicher bio c’est bien mais moins important qu’un bon boucher ou un caviste, alors que Louis Bodin ne verrait aucun inconvénient à ce que le coiffeur du village soit remplacé par un salon de massage asiatique", ajoute Caverivière.

