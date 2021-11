Que sont les “capuchons anti-drogue” qui débarquent dans les bars rémois ?

Aux grands maux, les grands remèdes. Alors que les témoignages de femmes droguées et agressées dans des bars se multiplient sur les réseaux sociaux avec le mot-dièse #Balancetonbar, plusieurs bars de Reims ont décidé d'agir et de proposer des capuchons anti-drogue.

Cette protection, répondant au nom de Drink Watch et commercialisé par deux Lillois, se présente sous la forme d'un capuchon en silicone alimentaire qui se "clipse" sur le verre et empêche l'introduction de substances extérieures comme du GHB par exemple. Le dispositif est lavable, donc réutilisable, et possède un embout pour boire ou insérer une paille. Chaque capuchon coûte entre 1 et 1,4 euros précise Le Parisien. La répercussion de ce surcoût sur le prix de la consommation reste à la discrétion des gérants.

Pour le moment, seuls six établissements rémois proposent ce produit à la vente, qui a déjà été testé dans plusieurs villes françaises comme Brest, Marseille ou encore Lille. Une fois acheté le capuchon en silicone est conservé par le client et peut donc être réutilisé à d'autres occasions.