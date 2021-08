Quatre universités françaises dans le Top 100 du classement de Shanghai

Le classement de Shanghai 2021 a rendu son verdict ce dimanche 15 août. L’organisation Shanghai Ranking Consultancy a ainsi dévoilé le classement des 1.000 meilleures universités du monde. Si les établissements américaines dominent toujours la concurrence, la France parvient à se maintenir en bonne position.

Comme le signale Le Figaro, pour la 19ème année consécutive, le classement est mené de main de maître par l'université d'Harvard située à Cambridge, dans le Massachusetts. Le podium est complété par la faculté américaine de Stanford et l'université britannique de Cambridge.

Pour trouver trace de la première université française, il faut se pointer au 13ème rang du classement de Shanghai 2021. Il s'agit de Paris-Saclay, qui comprend la faculté des Sciences d’Orsay, AgroParisTech ou encore, CentraleSupélec. Elle gagne une place par rapport au classement 2020.

17 universités françaises dans le top 500

Seules quatre institutions françaises figurent dans le top 100, contre cinq l’année dernière. Il s'agit de Sorbonne Université (36ème), l'Université Paris Sciences et Lettres (38ème) et l'Université de Paris (73ème). Le top 500 ne compte plus que 17 représentants français, contre 18 pour lors de l’édition passée.

Sur Twitter, Emmanuel Macron s'est félicité des places obtenues par les universités françaises dans ce classement. "30 universités françaises sont reconnues parmi les meilleures du monde au classement de Shanghai, dont Paris-Saclay qui passe à la 13ème place. Avec 25 milliards d’euros investis sur 10 ans, nous continuerons à faire de la France l’une des grandes Nations scientifiques !", a-t-il écrit.